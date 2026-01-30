Поиск

Трамп отметил, что переговоры РФ и Украины могут приносить результаты без Уиткоффа и Кушнера

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Переговоры между РФ и Украиной вполне могут приносить плоды и в случаях, когда в них не принимают участие американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Да, я так считаю. Такие переговоры могут приносить успех", - сказал он в Белом доме, отвечая на вопрос о том, может ли принести положительные результаты намеченный на воскресенье раунд переговоров, на котором, как ожидается, не будут присутствовать Уиткофф и Кушнер.

Трамп в очередной раз предположил, что "мы подошли близко к решению этого конфликта".

Трехсторонние переговоры РФ-США-Украина в Абу-Даби состоялись 23-24 января. Представитель Белого дома заявил в эфире телеканала NBC News, что трехсторонняя встреча была продуктивной. В Кремле воздержались от высоких оценок состоявшихся в Абу-Даби консультаций, сочтя это преждевременным.

Следующий раунд переговоров пройдет в Абу-Даби 1 февраля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью "Первому каналу" заявил, что делегация США по договоренности Вашингтона и Киева будет отсутствовать на очередных переговорах в Абу-Даби.

В четверг, 29 января, в ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что очередная встреча по урегулированию на Украине 1 февраля в Абу-Даби будет подходить без участия делегации США в двустороннем формате: РФ-Украина.

"Там будут согласовываться непосредственно до дня встречи, до воскресенья, будут модальности согласовываться. Собственно, по сути это ничего не изменит. Но, безусловно, все сделают так, чтобы обеспечить возможность продолжения диалога", - сказал Песков.

