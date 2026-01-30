Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана Лариджани

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял в пятницу в Кремле находящегося в России с визитом секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В последний раз Путин и Лариджани встречались в октябре прошлого года. В телеграм-канале Лариджани 16 октября появилось сообщение, что он посетил Москву и провел встречу с президентом России.

Тогда Лариджани заявил, что передал Путину послание верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и обсудил двусторонние вопросы, а также экономическое, региональное и международное сотрудничество.