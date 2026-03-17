Один из пострадавших от атаки в Брянске 10 марта остается в крайне тяжелом состоянии

Еще пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве РФ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Один из пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске в прошлый вторник остается в крайне тяжелом состоянии; еще пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"На стационарном лечении в больницах Брянска, Москвы, федеральных медицинских центрах Минздрава России остаются 24 пострадавших при атаке украинских боевиков в Брянске. Врачи продолжают бороться за жизнь одного из пациентов, который находится в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще пятерых пострадавших оценивается как тяжелое", - сказал Кузнецов журналистам во вторник.

Остальные - в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщил он.

Семеро пациентов, включая ребенка, выписаны в связи с улучшением состояния под амбулаторное наблюдение врачей, добавил помощник министра.

10 марта власти сообщили об ударе ВСУ по Брянску семью ракетами Storm Shadow, в результате которого погибли семь человек, пострадали более 40. Нескольких раненых доставили на лечение в Москву.