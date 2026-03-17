Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Фрагменты беспилотников обнаружены по 16 адресам в городе Славянске-на-Кубани и его окрестностях: один человек пострадал, есть повреждения, сообщает оперативный штаб Краснодарского края во вторник.

"Фрагменты беспилотников упали в самом городе, еще в одном случае - в садовом товариществе под Славянском-на-Кубани. Пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализировали с переломом", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в результате падения обломков БПЛА повреждены как минимум один фасад жилого здания и кровля, а также окна в нескольких домах. Кроме того, фрагменты упали на территории домовладений.

Муниципальные комиссии по оценке ущерба проводят обследование по всем адресам, по которым поступила информация.

Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.