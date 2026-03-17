Григоренко сообщил о сокращении числа проверок бизнеса в 2025 году до 273 тысяч

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Количество проверок бизнеса в 2025 году сократилось до 273 тысячи, это на 20 тысяч меньше, чем в 2024 году, когда в стране действовали временные частичные ограничения на проверки, сообщил глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его словам, главным итогом 2025 года в сфере контроля и надзора стал окончательный переход на риск-ориентированный подход при назначении проверок. Он предполагает, что проверка проводится только в том случае, если у инспектора есть информация, что на объекте с большой долей вероятности нарушают правила. В остальных случаях контрольные мероприятия по возможности заменяются профилактическими визитами.

"На сегодняшний день проверки, назначенные с риск-ориентированным подходом, показывают эффективность 88%. Для сравнения: до начала реформы контрольно-надзорной деятельности в 2019 году этот показатель был ниже 40%", - отметил Григоренко.

Имеется в виду, что если проверка назначается, то в 88% случаев фиксируется нарушение.

Благодаря мобильному приложению "Инспектор" и внедрению беспилотных авиационных систем в контрольные мероприятия появилось больше возможностей для проведения дистанционных мероприятий, сообщили в аппарате вице-премьера. В 2025 году 51 тысяча проверок были проведены с помощью мобильного приложения "Инспектор", это в 25 раз больше, чем годом ранее. Также в 2025 году стали чаще использовать БПЛА в проверках и в профилактике: в 68 раз увеличилось количество проверок с их использованием (6,8 тысячи).