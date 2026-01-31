Уроки в школах Мурманска отменили из-за очередного перебоя электроснабжения

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Занятия в школах Мурманска в субботу отменяются в связи с возникшими перебоями электроснабжения, сообщил глава города Иван Лебедев в своем телеграм-канале.

"В администрации города развернут оперативный штаб. Формируем список пунктов поддержки населения для районов, отключенных от энергоснабжения", - сообщил глава Мурманска.

По его информации, общественный транспорт переведен на особый режим работы. В частности, троллейбусы двигаются по сокращенным маршрутам.

В свою очередь, глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков сообщил, что после скачка электроснабжения все котельные работают в штатном режиме, но остаются проблемы в зоне теплоснабжения "Большое Сафоново".

По информации пресс-службы ПАО "Россети Северо-Запад", электроснабжение в Мурманске и Североморске частично восстановлено. "На резервные схемы переведены котельные. Продолжается перераспределение нагрузки для подключения других социально важных объектов и части жилых домов", - сообщается в телеграм-канале компании.

Как сообщалось, в субботу утром произошло отключение линии электропередачи, обеспечивающей часть Мурманска и Североморска. Ранее, 23 января, под Мурманском произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям электроснабжения в Мурманске и Североморске. Причиной технологических нарушений в ПАО "Россети" называли снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП. С 25 по 27 января в Мурманской области действовал режим ЧС.

Электроснабжение обоих городов удалось возобновить в течение дня 27 января с помощью временных опор на линии электропередачи. В период перебоев в обоих городах работали пункты оказания помощи населению.