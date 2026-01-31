Поиск

Уроки в школах Мурманска отменили из-за очередного перебоя электроснабжения

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Занятия в школах Мурманска в субботу отменяются в связи с возникшими перебоями электроснабжения, сообщил глава города Иван Лебедев в своем телеграм-канале.

"В администрации города развернут оперативный штаб. Формируем список пунктов поддержки населения для районов, отключенных от энергоснабжения", - сообщил глава Мурманска.

В РоссииВ Мурманске и Североморске снова частично отсутствует электроснабжениеЧитать подробнее

По его информации, общественный транспорт переведен на особый режим работы. В частности, троллейбусы двигаются по сокращенным маршрутам.

В свою очередь, глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков сообщил, что после скачка электроснабжения все котельные работают в штатном режиме, но остаются проблемы в зоне теплоснабжения "Большое Сафоново".

По информации пресс-службы ПАО "Россети Северо-Запад", электроснабжение в Мурманске и Североморске частично восстановлено. "На резервные схемы переведены котельные. Продолжается перераспределение нагрузки для подключения других социально важных объектов и части жилых домов", - сообщается в телеграм-канале компании.

Как сообщалось, в субботу утром произошло отключение линии электропередачи, обеспечивающей часть Мурманска и Североморска. Ранее, 23 января, под Мурманском произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям электроснабжения в Мурманске и Североморске. Причиной технологических нарушений в ПАО "Россети" называли снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП. С 25 по 27 января в Мурманской области действовал режим ЧС.

Электроснабжение обоих городов удалось возобновить в течение дня 27 января с помощью временных опор на линии электропередачи. В период перебоев в обоих городах работали пункты оказания помощи населению.

Мурманск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

 Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

В европейской части России прогнозируется аномально холодная погода

 В европейской части России прогнозируется аномально холодная погода

В Москве на следующей неделе ожидаются сильные морозы

Что произошло за день: пятница, 30 января

ФАС отозвала законопроект о пересмотре уже выданных предписаний с ценовыми индикаторами

Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"

 Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"

В Казани объявлен план "Буран" из-за аномального снегопада

Москва пообещала принять все меры для защиты судов под российским флагом

Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

 Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8278 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });