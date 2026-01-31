Поиск

В Мурманске и Североморске снова частично отсутствует электроснабжение

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Энергетики в субботу зафиксировали отключение линии электропередачи, обеспечивающей часть Мурманска и Североморска, сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северо-Запад".

"Специалисты проводят мероприятия в рамках ранее отработанного алгоритма. Потребителей переключают на резервные схемы электроснабжения", - говорится в сообщении.

По данным губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, "в настоящее время отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО г. Североморск", восстановление электроснабжения на объектах жизнеобеспечения находится в приоритете.

23 января под Мурманском произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям электроснабжения в Мурманске и Североморске. Причиной технологических нарушений в ПАО "Россети" называли снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП.

С 25 по 27 января в Мурманской области действовал режим ЧС. Электроснабжение обоих городов удалось возобновить в течение дня 27 января с помощью временных опор на линии электропередачи.

В период перебоев в обоих городах работали пункты оказания помощи населению.

