Пункты помощи населению снова открыли в Мурманске и Североморске из-за блэкаута

Последствия отключения электроэнергии в Мурманске на прошлой неделе Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Учреждения культуры, спорта и образования в Мурманске и ЗАТО Североморск, в которых в субботу рано утром произошло очередное нарушение электроснабжения, снова работают в качестве пунктов помощи населению.

Как сообщил глава Мурманска Иван Лебедев, открылись 11 пунктов помощи, включая общественные пространства. Там жители Мурманска могут зарядить телефоны, набрать воду. Кроме того, на базе девяти школ запущены полевые кухни с раздачей продуктовых наборов.

Аналогичная работа развернута в Североморске, сообщил глава ЗАТО Владимир Евменьков.

Кроме того, жителям тех районов Мурманска, где энергоснабжение не нарушено, рекомендовано снизить нагрузку на сети и ограничить использование мощных электроприборов.

Как сообщалось, в субботу утром произошло отключение линии электропередачи, обеспечивающей часть Мурманска и Североморска. По информации пресс-службы ПАО "Россети Северо-Запад", электроснабжение в Мурманске и Североморске частично восстановлено, котельные переведены на резервные схемы.

23 января под Мурманском произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям электроснабжения в Мурманске и Североморске.

Причиной технологических нарушений в ПАО "Россети" называли снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП. С 25 по 27 января в Мурманской области действовал режим ЧС. Электроснабжение обоих городов удалось возобновить в течение дня 27 января с помощью временных опор на линии электропередачи.

В период перебоев в обоих городах работали пункты оказания помощи населению.