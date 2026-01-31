Поиск

Пункты помощи населению снова открыли в Мурманске и Североморске из-за блэкаута

Пункты помощи населению снова открыли в Мурманске и Североморске из-за блэкаута
Последствия отключения электроэнергии в Мурманске на прошлой неделе
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Учреждения культуры, спорта и образования в Мурманске и ЗАТО Североморск, в которых в субботу рано утром произошло очередное нарушение электроснабжения, снова работают в качестве пунктов помощи населению.

Как сообщил глава Мурманска Иван Лебедев, открылись 11 пунктов помощи, включая общественные пространства. Там жители Мурманска могут зарядить телефоны, набрать воду. Кроме того, на базе девяти школ запущены полевые кухни с раздачей продуктовых наборов.

Аналогичная работа развернута в Североморске, сообщил глава ЗАТО Владимир Евменьков.

Кроме того, жителям тех районов Мурманска, где энергоснабжение не нарушено, рекомендовано снизить нагрузку на сети и ограничить использование мощных электроприборов.

В РоссииУроки в школах Мурманска отменили из-за очередного перебоя электроснабженияЧитать подробнее

Как сообщалось, в субботу утром произошло отключение линии электропередачи, обеспечивающей часть Мурманска и Североморска. По информации пресс-службы ПАО "Россети Северо-Запад", электроснабжение в Мурманске и Североморске частично восстановлено, котельные переведены на резервные схемы.

23 января под Мурманском произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям электроснабжения в Мурманске и Североморске.

Причиной технологических нарушений в ПАО "Россети" называли снегопад, шквалистый ветер и гололедно-изморозевые отложения на проводах и опорах ЛЭП. С 25 по 27 января в Мурманской области действовал режим ЧС. Электроснабжение обоих городов удалось возобновить в течение дня 27 января с помощью временных опор на линии электропередачи.

В период перебоев в обоих городах работали пункты оказания помощи населению.

Мурманск Североморск Мурманская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ростехнадзор не выявил недостатков, влияющих на эксплуатацию энергоблока №1 ЗАЭС

Военные РФ нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, используемой для нужд ВСУ

Пункты помощи населению снова открыли в Мурманске и Североморске из-за блэкаута

 Пункты помощи населению снова открыли в Мурманске и Североморске из-за блэкаута

Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

 Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

В европейской части России прогнозируется аномально холодная погода

 В европейской части России прогнозируется аномально холодная погода

В Москве на следующей неделе ожидаются сильные морозы

Что произошло за день: пятница, 30 января

ФАС отозвала законопроект о пересмотре уже выданных предписаний с ценовыми индикаторами

Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"

 Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"

В Казани объявлен план "Буран" из-за аномального снегопада
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8281 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });