Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы

Сотрудничество РФ и Кубы не направлено против третьих сторон, не может рассматриваться как идущее в ущерб чьим-либо интересам, заявил МИД РФ

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - США применяет стратегию максимального давления на Кубу, направленной на экономическое удушение Остров Свободы, Россия решительно осуждает нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны, сообщает МИД РФ.

"Речь идет об очередном и весьма радикальном рецидиве, неоднократно применявшейся Вашингтоном стратегии максимального давления на Остров Свободы, направленной на его экономическое удушение. Позиция России на этот счет остается неизменной: категорически неприемлемы односторонние меры санкционного воздействия на суверенные независимые государства, принимаемые в обход ООН и положений ее Устава, а также других норм международного права", - говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Решительно осуждаем нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны, давление на кубинское руководство и граждан этой страны. Убеждены, что вопреки чинимым извне препятствиям на пути своего развития Куба продолжит поддерживать эффективные внешнеэкономические связи", - добавили в МИД РФ.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий чрезвычайное положение в стране из-за "угрозы" со стороны Кубы.

"Бросается в глаза, что в новом антикубинском документе Россия, наряду с некоторыми другими равноправными зарубежными партнерами Гаваны, классифицируется как "враждебное" и "злонамеренное" государство", - отмечает Захарова.

Она подчеркивает, что "навешивание ярлыков не способствует ни стабилизации российско-американского диалога, ни повышению эффективности важных посреднических усилий Вашингтона по урегулированию кризисов в различных регионах мира".

Захарова добавила, что "у России и Кубы особые исторические связи". "При этом, как мы также неоднократно подчеркивали, это сотрудничество не направлено против третьих сторон, не может рассматриваться как идущее в ущерб чьим-либо интересам. Твердо намерены его последовательно развивать во благо народов наших государств, укрепления международной безопасности и стабильности", - отмечают на Смоленской площади.

МИД РФ Куба США
