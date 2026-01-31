Что произошло за день: суббота, 31 января

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пункты помощи населению снова были открыты в Мурманске и Североморске из-за блэкаута. Очередное нарушение электроснабжения в городах произошло рано утром в субботу. В Мурманске также отменили занятия в школах. Причиной сбоя стал поврежденный защитный трос на линии. Из-за перебоев с электроэнергией приостановили работу Мурманский балкерный терминал и торговый порт. К вечеру энергоснабжение городов было восстановлено.

- Россия осудила нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы. Как подчеркнули в МИД РФ, сотрудничество Москвы и Гаваны не направлено против третьих сторон, не может рассматриваться как идущее в ущерб чьим-либо интересам.

- Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для нефтяных компаний. Для непроизводителей запрет на экспорт нефтепродуктов продлен до конца июля.

- "Роскосмос" сообщил о готовности космонавта Андрея Федяева к полету на МКС. Миссия состоится в составе экипажа Crew-12 на американском корабле Crew Dragon.

- Китайская ракета Long March-2C вывела на орбиту алжирский спутник наблюдения за поверхностью Земли. Аппарат AlSat 3B будет в основном использоваться для планирования землепользования, а также для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

- Представительница Казахстана Елена Рыбакина выиграла Australian Open-2026. В финале турнира она победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Результат - 6:4, 4:6, 6:4 в пользу Рыбакиной.