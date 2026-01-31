Поиск

Военные РФ нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, используемой для нужд ВСУ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, складам боеприпасов, сбили 47 беспилотников.

Как сообщили в Минобороны РФ, "нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов".

Кроме того, по данным ведомства, нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 138 районах.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - заявили в Минобороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
