Минобороны заявило о взятии под контроль населенных пунктов Торецкое и Петровка

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Торецкое в ДНР и Петровка в Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Торецкое Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, войска группировки "Восток" "продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка Запорожской области".

В ходе боев группировкой "Центр" за сутки нанесено поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах населенных пунктов Гришино, Муравка, Криворожье, Новый Донбасс (ДНР), Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военных, 13 боевых бронированных машин, включая три БТР М113, 25 автомобилей, артиллерийское орудие и РЛС контрбатарейной борьбы, говорится в сводке.

Войсками группировки "Восток" нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новое Поле, Риздвянка, Копани, Горькое и Комсомольское Запорожской области. Противник потерял до 375 военнослужащих, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии, сообщает Минобороны.

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Сосновка и Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зыбино и Графское. Противник потерял свыше 90 военных, восемь автомобилей, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и материальных средств, говорится в сообщении.

Войска группировки "Запад" в течение суток улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Петровка, Студенок, Кутьковка, Паламаревка, Глушковка, Новоплатоновка, Боровая, Новоегоровка Харьковской области, Сосновое и Красный Лиман (ДНР).

В зоне ответственности группировки "Запад" потери противника составили более 150 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 18 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре склада боеприпасов, сказано в сообщении.

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Закотное, Никифоровка, Миньковка, Резниковка, Кондратовка и Константиновка (ДНР).

Здесь ВСУ потеряли до 130 военных, боевую машину пехоты Marder, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, 10 складов боеприпасов, материальных средств и горючего, сообщает российское военное ведомство.

Войска группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Новоданиловка, Павловка и Магдалиновка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, пять автомобилей, станция РЭБ и два склада боеприпасов, говорится в сводке.