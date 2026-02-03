Главгосэкспертиза одобрила строительство СИЗО на 4 тыс. мест в Подмосковье

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) построит в Солнечногорском районе Подмосковья следственный изолятор на четыре тысячи мест.

Положительное заключение на проект строительства объекта выдала в понедельник Главгосэкспертиза РФ, следует из Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства (ЕГРЗ).

"Строительство следственного изолятора на 4000 мест УФСИН России по Московской области, Солнечногорский район, Московская область", - говорится в графе "Наименование объекта капитального строительства".

В соответствии с Федеральной целевой программой госзаказчиком выступает ФСИН России.

Проектную документацию подготовило ООО "А-ПРОЕКТ.К".

Ранее Главгосэкспертиза дважды (13 марта 2025 года и 7 августа 2025 года) выдавала отрицательные заключения по строительству этого СИЗО, сообщается в документах ЕГРЗ.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что начало строительства изолятора запланировано в рамках Федеральной целевой программы в текущем году, а окончание - в 2032 году.