Минюст потребовал признать экстремистским объединением "Российскую ЛГБТ-сеть"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал иски о запрете деятельности двух ЛГБТ-организаций (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в РФ), сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Управление Минюста по Петербургу и Ленобласти требует признать экстремистским объединением межрегиональное общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть" (признано в РФ иноагентом) и Санкт-Петербургскую ЛГБТ-инициативную группу "Выход" (иноагент). Также министерство требует запретить деятельность этих организаций на территории России, говорится в сообщении.

Исковые заявления приняты к производству.

Пресс-служба уточняет, что судебные заседания пройдут в закрытом режиме в связи с наличием грифа "секретно".