МИД сообщил о почти беспрерывном диалоге между РФ и США на различных уровнях

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявили в понедельник, что российско-американский диалог ведётся практически беспрерывно на различных уровнях и в нескольких форматах, а также отметили, что настроены конструктивно в отношении будущего диалога.

"Исходим из того, что в настоящий момент российско-американский диалог ведётся практически беспрерывно на различных уровнях и в нескольких форматах", - говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Там отмечается, что "важное значение имеют, разумеется, контакты по украинскому урегулированию, но это - не единственная тема, которая заслуживает внимания и должна обсуждаться между Россией и США". "Настроены конструктивно в отношении будущего двустороннего диалога", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что "в рамках проводимых экспертными командами МИД России и Госдепартамента консультаций российская сторона полагает важным не ограничиваться проблемами дипмиссий, чего явно недостаточно для прорыва в налаживании сотрудничества, а перейти к по-настоящему значимым вопросам, включая возобновление прямого авиасообщения и возврат нашей конфискованной дипсобственности".

"Американцам переданы предложения по устранению серьёзных барьеров на пути к полноценному оздоровлению отношений между Москвой и Вашингтоном. (...) В этом случае перед американцами откроются весьма перспективные и выигрышные, прежде всего, для них самих горизонты сотрудничества с нами в тех сферах, которые сама же администрация Трампа относит к числу своих приоритетов - это углеводороды, критически важные минералы и редкоземельные элементы, сотрудничество в Арктике, искусственный интеллект, космос и многое другое", - говорится в ответах МИД РФ.

Там подчеркнули, что в случаях "совпадения общих целей - нельзя упускать возможность воплотить их во взаимовыгодные проекты".

При этом в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что "говорить о будущем российско-американских отношений в настоящее время достаточно затруднительно": "Это - "живой" и непрерывный процесс, который, как показывают даже события минувших дней, не прекращается ни на день, находится в постоянном развитии и изобилует в силу глобальной турбулентности многочисленными и разнонаправленными нюансами".



