Тело убитого мальчика нашли в Ленинградской области

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Тело 9-летнего ребенка обнаружили в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщила во вторник пресс-служба СК РФ.

Тело находилось в водоеме. Место происшествия осмотрят, там же с подозреваемым в убийстве проведут следственные действия, сообщают в ведомстве.

Судя по кадрам допроса, опубликованным пресс-службой СК РФ, задержанный признал вину.

Ранее во вторник сообщалось о задержании в Псковской области подозреваемого в убийстве 9-летнего ребенка. По версии следствия, 30 января в Красносельском районе Петербурга мальчик сел в автомобиль к задержанному.