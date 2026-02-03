Задержан иностранец, планировавший подрыв на объекте энергетики в Подмосковье

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Москве иностранца, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв самодельной бомбы на объекте энергетической инфраструктуры Подмосковья.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Москве задержан гражданин иностранного государства, 1996 года рождения, причастный к подготовке диверсионно-террористического акта по заданию запрещенной в России украинской террористической организации, действующей в интересах спецслужб Украины" , - сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный был завербован членом террористической организации, по его указанию прибыл в РФ "для совершения диверсии с использованием самодельного взрывного устройства на одном из объектов энергетической инфраструктуры Московской области с последующим выездом на Украину для участия в боевых действиях".

У задержанного изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство фугасного действия с массой взрывчатого вещества 5 кг, а также телефон с перепиской с куратором о подготовке преступления.

Следственной службой УФСБ России по Москве и Московской области в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных п.п. "а" и "в" ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение и ношение взрывных устройств), ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 281 (приготовление к диверсии, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.

"Фигурант дал признательные показания о подготовке диверсии по заданию террористической организации Украины" , - добавили в ЦОС.