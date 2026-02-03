В Калуге изменили маршруты транспорта из-за прорыва трубы с кипятком

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Калуге на Московской улице рядом с Московской площадью прорвало трубу с кипятком, из-за этого меняются маршруты следования наземного транспорта, сообщило "Управление Калужского троллейбуса" во "ВКонтакте".

"Маршруты № 9, 90, 95, 97 были экстренно изменены и следуют в объезд проблемных участков", - говорится в сообщении.

По данным городской управы, на месте прорыва идут ремонтные работы. Водителям на личном транспорте рекомендуется объезжать место ЧП. В районе аварии сильно затруднено движение автомобилей, возникла большая пробка.