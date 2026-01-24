Три многоквартирных дома в Калуге в мороз остались без отопления из-за аварии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Прорыв трубы отопления произошел в субботу в центре Калуги, три многоквартирных дома на улицах Московской и Ленина остались без отопления, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По ее данным, в настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы. "Устранение аварии и возобновление теплоснабжения в квартирах взято прокуратурой города на контроль", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сроки устранения аварии не уточняются.

В Калужской области самая холодная за эту зиму погода. По данным "Яндекс погода" в областном центре -21 градус.