Закончен ремонт водопровода, оставивший север Калуги без воды почти на двое суток

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Восстановительные работы на водопроводе в северной части Калуги завершены, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

"Система практически вся наполнилась. Вода поступает в квартиры. Вижу сообщения жителей, подтверждающие это. Давление пока окончательно не нормализовалось, его повышают постепенно, чтобы не было прорывов в системе от резкого скачка", - написал Шапша.

Работы продолжаются. Они будут вестись пока не восстановится водоснабжение в каждом доме.

Северные микрорайны Калуги остались без воды в четверг во время плановых работ на водопроводе. Затем произошла авария на магистральной трубе, таким образом люди были без воды почти двое суток. Ремонтные бригады устраняли аварию всю ночь