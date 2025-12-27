Поиск

Закончен ремонт водопровода, оставивший север Калуги без воды почти на двое суток

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Восстановительные работы на водопроводе в северной части Калуги завершены, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

"Система практически вся наполнилась. Вода поступает в квартиры. Вижу сообщения жителей, подтверждающие это. Давление пока окончательно не нормализовалось, его повышают постепенно, чтобы не было прорывов в системе от резкого скачка", - написал Шапша.

Работы продолжаются. Они будут вестись пока не восстановится водоснабжение в каждом доме.

Северные микрорайны Калуги остались без воды в четверг во время плановых работ на водопроводе. Затем произошла авария на магистральной трубе, таким образом люди были без воды почти двое суток. Ремонтные бригады устраняли аварию всю ночь

Владислав Шапша Калуга
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ту-214 с импортозамещенными системами получил одобрение главного изменения

 Ту-214 с импортозамещенными системами получил одобрение главного изменения

Военные РФ сообщили, что Купянск находится под их контролем

Среди погибших на реке Лене, где затонула машина, мужчина, которого нашли на берегу

Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

 Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля

Татьяна Громова назначена главой "Роскадастра"

Жительница Донецка задержана по подозрению в шпионаже

Сбор пшеницы в РФ в 2025 году увеличился до 91,4 млн т

 Сбор пшеницы в РФ в 2025 году увеличился до 91,4 млн т

Машина с людьми провалилась под лед в Якутии

Что произошло за день: пятница, 26 декабря

Рябков сообщил об отказе США возобновить прямое авиасообщение без договоренностей по Украине

 Рябков сообщил об отказе США возобновить прямое авиасообщение без договоренностей по Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7979 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });