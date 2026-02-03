Водоснабжение в домах с 48 тыс. жителей восстановили в Челябинске после аварии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники коммунальных служб восстановили подачу воды после крупной аварии на водоводе в Ленинском районе Челябинска, сообщается в официальном телеграм-канале МУП "ПОВВ" (поставщик услуг по водоснабжению и водоотведению).

"Восстановление водоснабжения завершено в 12:32 (местного времени)", - говорится в сообщении.

МУП просит обращаться в контактный центр "в случае локальных перебоев водоснабжения".

Ранее сообщалось, что из-за аварии на водоводе было отключено холодное водоснабжение в части домов и соцбоъектов в Ленинском районе. По данным МЧС области, без воды остались 152 многоквартирных дома, 150 частных домов, где проживает в совокупности более 48 тыс. человек. Также под отключение попали шесть детсадов и пять школ. Кроме того, был затоплен участок проезжей части в зоне аварии.

Прокуратура региона организовала проверку в связи с аварией.