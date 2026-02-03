Поиск

Ученые во вторник зафиксировали на Солнце восемь сильных вспышек

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Восемь вспышек класса М произошли на Солнце во вторник за неполные сутки, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ) имени Федорова.

"03 февраля в 13.12 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N16E19) зарегистрирована вспышка M3.7 продолжительностью 47 минут. 03 февраля в 10.47 МСК в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N13E15) зарегистрирована вспышка M3.6 продолжительностью 21 минута", - говорится в сообщении на сайте института.

Также были зарегистрированы вспышки M7.2, M2.6, M1.8, M1.5, M2.5 и M3.3. Вспышки M7.2, M1.5 и M3.3 были самые продолжительные и составили 35 минут, вспышка M1.8 продолжалась 27 минут, а M2.5 - 10 минут, отметили ученые.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и геомагнитные бури.

