Состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби останется прежним

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Состав российской делегации на переговорах рабочей группы РФ-США-Украина по вопросам безопасности, которые стартуют в Абу-Даби в среду, останется тем же, что и на предыдущей встрече, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если вы имеете в виду работу рабочей группы по вопросам безопасности, которая начнется завтра и продолжится до четверга, то это будет та же делегация, которая была в прошлый раз. Ее будет возглавлять (начальник Главного управления ГШ ВС РФ - ИФ) Костюков", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о составе российской делегации.