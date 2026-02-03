Песков назвал ядерный потенциал КНР несопоставимым ни с российским, ни с американским

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Ядерный потенциал Китая сейчас несопоставим с потенциалом России и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность присоединения КНР к переговорам Москвы и Вашингтона по контролю над ядерным вооружением.

"Наши китайские друзья против этого. Их ядерный потенциал несопоставим в настоящее время ни с потенциалом России, ни с потенциалом США", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Китай быть включен в будущий договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

"В то же время, (...) обсуждая будущую систему стратстабильности, мы не можем абстрагироваться от ядерных потенциалов союзников США в Европе, а именно Великобритании и Франции. Без этого точно дальнейшие обсуждения будут невозможны. Об этом тоже неоднократно говорил президент Путин" , - сказал представитель Кремля.