Программист из Петербурга задержан на Камчатке за призыв к финансированию Украины

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Жителя Санкт-Петербурга задержали на Камчатке по обвинению в публикации в интернете призыва к финансированию украинской стороны, сообщает пресс-служба УФСБ региона в среду.

"По данным следствия, инженер-программист коммерческой компании из Санкт-Петербурга разместил на сайте для IT-специалистов призыв к финансированию украинской стороны в ходе специальной военной операции. Он также опубликовал ссылку на иностранный ресурс, где ведутся сборы на различные нужды Украины, включая боеприпасы, танки и дроны", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, он заключен под стражу.

В отношении него возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 280.4 УК России (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ).