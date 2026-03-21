Единые линейки учебников по языкам республик России разрабатывают для школ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Единые линейки учебников родных и государственных языков республик России появятся в российских школах, учебники обеспечат методическое сопровождение федеральных рабочих программ, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Создание единой линейки учебников по родным языкам и государственным языкам республик РФ станет новым этапом для всей системы языкового образования. Благодаря единым программам федерального уровня изучение языка будет сопровождать ученика на всем его школьном пути - с первого по 11-й класс", - цитирует пресс-служба министра просвещения Сергея Кравцова.

Работа над созданием учебников ведется специалистами Федерального института родных языков народов РФ в сотрудничестве с регионами и научно-образовательными организациями.

В 2026 году запланированы экспертиза подготовленных учебников, их доработка, подготовка к выпуску и принятие решения о включении изданий в федеральный перечень учебников, уточнили в пресс-службе.