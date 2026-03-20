Пара стратегических бомбардировщиков ВВС США вылетела из Британии в направлении Ирана

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress в пятницу вылетели с британской авиабазы Фэрфорд для выполнения задания в воздушном пространстве Ирана, сообщило издание The Aviationist.

Самолеты оснащены 12 крылатыми ракетами AGM-158 JASSM-ER с дальностью действия до 900 км. Такие боеприпасы используются для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

С начала военной операции американские стратегические бомбардировщики уже совершили 24 налета на иранские цели.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд базируется группировка из 18 американских тяжелых бомбардировщиков, в том числе 12 самолетов B-1B Lancer и шесть B-52H Stratofortress.