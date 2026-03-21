Изъятие скота в крупных хозяйствах Новосибирской области из-за пастереллеза завершено

Пропускной пункт на въезде в село Новопичугово в связи с режимом ЧС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Изъятие животных в рамках борьбы с распространением пастереллеза в крупных хозяйствах Новосибирской области завершено, в личных подсобных хозяйствах изъятие продолжается в двух населенных пунктах в Ордынском районе, сообщил журналистам руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов в субботу.

"В крупных хозяйствах изъятие животных завершено, они переходят на режим карантина и дезинфекции", - сказал он.

По его словам, в настоящее время продолжается изъятие животных в личных подсобных хозяйствах двух населенных пунктах в Ордынском районе, оно продолжится еще около двух дней, завершается в одном селе в Карасуксом районе Новосибирской области.

Новых очагов пастереллеза в регионе на выявлено, сказал Нешумов.

В РоссииНовых случаев пастереллеза в Новосибирской области не выявляют уже 15 днейНовых случаев пастереллеза в Новосибирской области не выявляют уже 15 днейЧитать подробнее

По его словам, 189 семей в регионе, которые утратили скот, подали по 129 заявления на компенсацию за утраченных животных и меры соцподдержки, 113 семей уже получили выплаты.

В пятницу прошло изъятие животных из-за пастереллеза в одном крупном хозяйстве в Новосибирской области, в остальных крупных и средних хозяйствах, где было выявлено заболевание, работы завершены.

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области. Кроме того, зафиксировано более 50 очагов бешенства.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее назвал ситуацию с заболеванием пастереллезом в Новосибирской области контролируемой, отметив при этом недостаточность своевременной и полной работы региональных властей при сложившейся ситуации.

Как сообщалось, правительство Новосибирской области субсидирует до 50% на приобретение скота хозяйствам и сельхозорганизациям, приняты меры поддержки для личных подсобных хозяйств.

Пастереллез - острое инфекционное заболевание, вызванное бактериями рода Pasteurella. Поражает домашний скот, птиц и диких животных.

Заболевание развивается достаточно быстро и без принятия соответствующих мер может привести к летальному исходу.

Единые линейки учебников по языкам республик России разрабатывают для школ

Семь землетрясений произошло у берегов Камчатки за сутки

Над Курской областью за сутки сбили семь беспилотников

Смоленский губернатор сообщил об уничтожении за ночь 20 БПЛА

Снег в Москве в некоторых районах может сохраниться в начале апреля

 Снег в Москве в некоторых районах может сохраниться в начале апреля

Два человека ранены в Саратове после атаки БПЛА

Минфин США выдал лицензию, разрешающую продажу примерно 140 млн баррелей иранской нефти

 Минфин США выдал лицензию, разрешающую продажу примерно 140 млн баррелей иранской нефти

Снежный покров сохраняется на большей части территории России

 Снежный покров сохраняется на большей части территории России

Пара стратегических бомбардировщиков США вылетела из Британии в направлении Ирана

 Пара стратегических бомбардировщиков США вылетела из Британии в направлении Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 938 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8737 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
