Изъятие скота в крупных хозяйствах Новосибирской области из-за пастереллеза завершено

Пропускной пункт на въезде в село Новопичугово в связи с режимом ЧС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Изъятие животных в рамках борьбы с распространением пастереллеза в крупных хозяйствах Новосибирской области завершено, в личных подсобных хозяйствах изъятие продолжается в двух населенных пунктах в Ордынском районе, сообщил журналистам руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов в субботу.

"В крупных хозяйствах изъятие животных завершено, они переходят на режим карантина и дезинфекции", - сказал он.

По его словам, в настоящее время продолжается изъятие животных в личных подсобных хозяйствах двух населенных пунктах в Ордынском районе, оно продолжится еще около двух дней, завершается в одном селе в Карасуксом районе Новосибирской области.

Новых очагов пастереллеза в регионе на выявлено, сказал Нешумов.

По его словам, 189 семей в регионе, которые утратили скот, подали по 129 заявления на компенсацию за утраченных животных и меры соцподдержки, 113 семей уже получили выплаты.

В пятницу прошло изъятие животных из-за пастереллеза в одном крупном хозяйстве в Новосибирской области, в остальных крупных и средних хозяйствах, где было выявлено заболевание, работы завершены.

Как сообщалось, из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Пастереллез выявлен в шести населенных пунктах пяти районов области. Кроме того, зафиксировано более 50 очагов бешенства.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее назвал ситуацию с заболеванием пастереллезом в Новосибирской области контролируемой, отметив при этом недостаточность своевременной и полной работы региональных властей при сложившейся ситуации.

Как сообщалось, правительство Новосибирской области субсидирует до 50% на приобретение скота хозяйствам и сельхозорганизациям, приняты меры поддержки для личных подсобных хозяйств.