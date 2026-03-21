Поиск

Снежный покров сохраняется на большей части территории России

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Снежный покров сошел в регионах запада и юго-запада Центрального федерального округа, а также в некоторых регионах азиатской части страны, на большей части территории России снежный покров сохраняется, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Граница снежного покрова проходит по крайнему Западу России. Освободились от снега крайний запад Центрального федерального округа, часть Смоленской и Брянской областей, юго-запад ЦФО. Можно сказать, что граница снежного покрова проходит по линии Курск-Саратов - южнее нее снега нет, за исключением гор Северного Кавказа", - сказала Паршина.

На территории азиатской части страны снега нет в Республике Алтай, местами в Алтайском крае, Бурятии и Забайкальском крае. Местами снега нет и на юге Приморского края.

"На остальной части России снег есть", - добавил он.

"Самый высокий снежный покров, как обычно бывает на европейской территории, - это Коми, Пермь, Предуралье, а на Азиатской территории - это Камчатский край, много снега также в Кемеровской области - на Кузбассе. Много снега также на севере Красноярского края, его высота где-то около полуметра и более", - добавила Паршина.

Гидрометцентр Красноярск Пермь Приморск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

