Снег в Москве в некоторых районах может сохраниться в начале апреля

Снег в Москве в некоторых районах может сохраниться в начале апреля
Фото: Алексей Никольский/РИА

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Снежный покров продолжает уменьшаться в Московском регионе, он может сойти в течение 5-10 дней, но в отдельных районах сохранится и в начале апреля, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Тенденция (на уменьшение снежного покрова и его схода к концу марта) в Москве сохраняется, но, может быть, задержится в некоторых районах Подмосковья, на юго-востоке, и даже в Москве до начала апреля. Потому что снег тает медленно, он плотный", - сказала Паршина.

Она отметила, что по данным на утро пятницы, на станции ВДНХ высота снега составляла 27 см, что в пределах климатической нормы. "На северо-западе Московской области, в Клину и на юге Московской области - по 10 см. Если он продолжит уменьшаться по 2 см в день, то там он исчезнет дней через пять, да ещё будет кратковременный дождь, который ускорит снеготаяние. В Москве, если по станции ВДНХ судить, снег уменьшается по три-четыре сантиметра - семь-десять дней и снег сойдет", - уточнила метеоролог.

Снег в Москве в некоторых районах может сохраниться в начале апреля

 Снег в Москве в некоторых районах может сохраниться в начале апреля

Два человека ранены в Саратове после атаки БПЛА

Минфин США выдал лицензию, разрешающую продажу примерно 140 млн баррелей иранской нефти

 Минфин США выдал лицензию, разрешающую продажу примерно 140 млн баррелей иранской нефти

Снежный покров сохраняется на большей части территории России

 Снежный покров сохраняется на большей части территории России

Пара стратегических бомбардировщиков США вылетела из Британии в направлении Ирана

 Пара стратегических бомбардировщиков США вылетела из Британии в направлении Ирана

Что произошло за день: пятница, 20 марта

Депутаты предложили переходный период для ужесточения маркировки "фермерской" продукции

 Депутаты предложили переходный период для ужесточения маркировки "фермерской" продукции

Путин назначил в новый состав Центризбиркома пять членов, включая Эллу Памфилову

Суд передал государству активы экс-главы Заксобрания Иркутской области на 11,2 млрд руб.

ФАС потребовала от Ozon и Wildberries выровнять условия для российских и иностранных продавцов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 937 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8737 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
