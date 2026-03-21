Снег в Москве в некоторых районах может сохраниться в начале апреля

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Снежный покров продолжает уменьшаться в Московском регионе, он может сойти в течение 5-10 дней, но в отдельных районах сохранится и в начале апреля, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"Тенденция (на уменьшение снежного покрова и его схода к концу марта) в Москве сохраняется, но, может быть, задержится в некоторых районах Подмосковья, на юго-востоке, и даже в Москве до начала апреля. Потому что снег тает медленно, он плотный", - сказала Паршина.

Она отметила, что по данным на утро пятницы, на станции ВДНХ высота снега составляла 27 см, что в пределах климатической нормы. "На северо-западе Московской области, в Клину и на юге Московской области - по 10 см. Если он продолжит уменьшаться по 2 см в день, то там он исчезнет дней через пять, да ещё будет кратковременный дождь, который ускорит снеготаяние. В Москве, если по станции ВДНХ судить, снег уменьшается по три-четыре сантиметра - семь-десять дней и снег сойдет", - уточнила метеоролог.