Минфин США выдал лицензию, разрешающую продажу примерно 140 млн баррелей иранской нефти

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Власти США выдали лицензию, разрешающую продажу иранской нефти, уже находящейся на танкерах в море, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Сегодня Минфин выдает краткосрочное, ограниченное по целям, разрешение, позволяющее продажу иранской нефти, в настоящее время находящейся в море", - написал он в соцсети X.

Бессент пояснил, что эти меры, как ожидается, "позволят быстро доставить примерно 140 млн баррелей нефти на глобальные рынки".

Министр подчеркнул, что лицензия не разрешает заключение новых сделок с Ираном и касается "исключительно уже транспортируемой нефти". Кроме того, он предупредил, что у Тегерана "будут сложности при попытке получить выручку с этих операций".

Ранее американские СМИ сообщали, что Вашингтон думает о выдаче такой лицензии, чтобы попытаться снизить цены на нефть.

Снежный покров сохраняется на большей части территории России

