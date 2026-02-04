Мошенническая схема кредитования военнослужащих раскрыта в Приморье

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Прокуроры выявили мошенничество при выдаче кредитов военнослужащим в Приморье, сообщил прокурор региона Сергей Столяров на итоговой коллегии краевой прокуратуры во Владивостоке в среду.

"Совместно с УФСБ по краю и УФСБ по Тихоокеанскому флоту раскрыта мошенническая схема по выдаче во Владивостоке потребительских кредитов военнослужащим, в том числе участникам СВО, путем заключения договоров займов и составления расписок с указанием сумм, в разы превышающих фактически передаваемые, с последующим принудительным взысканием по судебным приказам фиктивных задолженностей", - сказал он.

В результате деятельности преступной группы военнослужащим причинен ущерб в размере не менее 7 млн рублей.

Прокурорам предстоит установить всех потерпевших и обеспечить возмещение причиненного им ущерба.