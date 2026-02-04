Перерыв в работе аэропорта Краснодара продолжался менее часа

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Для аэропорта Краснодара "Пашковский" отменили ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Перерыв в обслуживании рейсов продолжался чуть меньше часа. Ограничения вводили из соображений безопасности.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По итогам 2025 года аэропорт обслужил 722,6 тысячи человек.