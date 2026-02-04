Поиск

Перерыв в работе аэропорта Краснодара продолжался менее часа

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Для аэропорта Краснодара "Пашковский" отменили ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Перерыв в обслуживании рейсов продолжался чуть меньше часа. Ограничения вводили из соображений безопасности.

Аэропорт Краснодара (входит в группу "Аэродинамика") в сентябре 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва. По итогам 2025 года аэропорт обслужил 722,6 тысячи человек.

Краснодар Аэродинамика Пашковский Росавиация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Си Цзиньпин пригласил Путина с визитом в Китай в первой половине года

В деле задержанного в перестрелке на Рублевке появился убитый таксист

Сухогруз Baltic Spirit с российской командой направлен на таможенный досмотр в Таллин

В Кремле не планируют делать заявления о ходе переговоров по Украине в Абу-Даби

 В Кремле не планируют делать заявления о ходе переговоров по Украине в Абу-Даби

Путин заявил о пользе безвизового режима для роста деловых контактов между РФ и КНР

 Путин заявил о пользе безвизового режима для роста деловых контактов между РФ и КНР

Москва готова обсуждать возобновление работы генконсульства Болгарии в Петербурге

Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

 Производство самолетов SJ-100 в Индии может начаться через три года

Попова заявила, что пляжи Анапы пока нельзя открывать для отдыха

Ученые зафиксировали на Солнце более 50 сильных вспышек с начала февраля

СКР намерен возбудить в отношении судьи Тверского облсуда дело о мошенничестве
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8316 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 261 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });