Лавров в четверг проведет переговоры со спикером парламента Армении

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 февраля встретится с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, который посетит Москву по приглашению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"В фокусе переговоров будут вопросы двустороннего сотрудничества и региональной проблематики. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию Москвы и Еревана в общих евразийских структурах и диалогу на этом направлении", - сказала она.

6 февраля, напомнила Захарова, Лавров проведет переговоры с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, который приедет в Москву с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

10 февраля Лавров встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, руководителями партийных фракций и председателями комитетов парламента, а 11 февраля - выступит на правительственном часе на пленарном заседании Госдумы по теме "О приоритетах внешней политики Российской Федерации", в ходе которого министр также ответит на вопросы депутатов.

9 февраля Лавров примет участие в 15-й ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба Валдай.

