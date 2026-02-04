Военные РФ сообщили о продвижении войск западнее Гуляйполя и улучшении положения

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" после взятия под контроль села Староукраинка в Запорожской области продвинулись на 6 км западнее Гуляйполя и улучшили положение на данном направлении, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Освобождение Староукраинки позволило подразделениям продвинуться на шесть километров в глубь обороны противника западнее населённого пункта Гуляйполя и улучшить положение на данном участке", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, под контроль перешел район обороны ВСУ площадью более 5 кв. км.

"В ходе активных боев военнослужащие группировки "Восток" уничтожили большое количество личного состава ВСУ, до 10 единиц различной техники, а также до 15 тяжёлых гексакоптеров", - сказано в сообщении.