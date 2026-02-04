В Красноярском крае все школы проверят на предмет профилактики буллинга

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Министерство образования Красноярского края по поручению губернатора Михаила Котюкова проверит, как в школах региона проводится профилактика буллинга, сообщает пресс-служба ведомства.

Представители Минобразования уже выехали в Кодинск, где 3 февраля школьница в ходе конфликта с учителем ранила другую девочку ножом. Там чиновники будут изучать документы, беседовать с педагогами и детьми. К работе подключили психологов. С утра в школе работает бригада психологов из муниципального психолого-медико-педагогического центра.

Такая же работа пройдет в красноярской школе, где ученица совершила поджог 4 февраля.

"Два резонансных случая показали, что взрослые вовремя не увидели, не выявили, не помогли справиться детям с тяжелым эмоциональным состоянием", - заявила министр образования региона Татьяна Гридасова.

После проверок руководителям школ будут направлены предписания.

3 февраля в Кодинске, по предварительным данным следствия, 14-летняя школьница после конфликта с учителем ранила ножом свою сверстницу. Предположительно, причиной конфликта стало "эмоциональное состояние школьницы на фоне сложных отношений с другими учениками". Были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК) и халатность (ст. 293 УК).

4 февраля восьмиклассница устроила поджог в красноярской школе № 153 и напала на нескольких учеников. Она бросила в кабинет, где находились дети, горящую тряпку, после чего ударила нескольких учеников предметом, похожим на молоток. Госпитализированы пятеро детей: трое доставлены в ожоговый центр краевой больницы, еще двое с травмами средней степени тяжести - в больницу №20. Возбуждено два уголовных дела.