Задержана подозреваемая в нападении на сверстников в красноярской школе

Автомобиль полиции у школы Красноярске
Фото: Виктория Мельникова/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы задержали девочку-подростка по подозрению в нападении на сверстников в красноярской школе, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Установлено, что восьмиклассница напала на сверстников в школе, в результате чего пострадали пятеро детей и преподаватель. Девушка задержана, с ней проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 293 (халатность), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В РоссииВ Красноярском крае все школы проверят на предмет профилактики буллингаЧитать подробнее

В рамках расследования будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения и частной охранной организации по обеспечению безопасности на территории учреждения.

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, психологический тест показал, что школьница обижена на учителя. Собеседник агентства также добавил, что "по тестированию у нее ненависть ко всем".

Он подчеркнул, что, согласно школьной характеристике, девочка воспитывается в благополучной семье. По итогам второй четверти у нее неудовлетворительные оценки по химии и биологии.

Как сообщалось, в среду в Красноярске школьница устроила поджог в учебном заведении и напала на нескольких учеников.

По предварительным данным, восьмиклассница принесла в школу зажигательную смесь, подожгла и бросила горящую тряпку в класс.

Госпитализированы пятеро детей. Трое доставлены в ожоговый центр краевой больницы, а двое с травмами средней степени тяжести - в 20 больницу.

Прокуратура организовала проверку, в рамках которой будет дана оценка работе образовательного учреждения и органов системы профилактики по предупреждению подобных происшествий.

Хроника 03 февраля 2014 года – 04 февраля 2026 года Нападения в школах и вузах
Красноярск СКР
Задержана подозреваемая в нападении на сверстников в красноярской школе

