Мишустин поучаствует в Бразилии в заседании двусторонней комиссии по сотрудничеству

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправится с визитом в Бразилию, где примет участие в заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству (КВУ).

Кроме того, глава правительства в рамках поездки встретится с президентом страны Луисом Инасио Лулой да Силвой.

Мишустин и вице-президент Бразилии, министр развития, промышленности, торговли и услуг Жералдо Алкмин возглавляют КВУ. В ходе заседания они оценят состояние и перспективы развития взаимодействия между странами, обсудят конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества в различных областях.

По итогам мероприятия планируется подписание совместного заявления, в котором будут определены основные направления российско-бразильской кооперации на ближайшие годы.

Кроме того, Мишустин и Алкмин выступят на российско-бразильском бизнес-форуме. Это мероприятие проходит "на полях" комиссии высокого уровня. В рамках форума планируется обсудить укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Организаторами выступают советы предпринимателей Россия - Бразилия и Бразилия - Россия под руководством президента Российской ассоциации производителей удобрений, председателя российской части Делового совета БРИКС Андрея Гурьева и президента Бразильской ассоциации производителей кофе Павла Кардозо.

В ходе предстоящих контактов Мишустина в Бразилии будут рассмотрены актуальные вопросы российско-бразильского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание планируется уделить продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах.

Российско-Бразильская комиссия высокого уровня по сотрудничеству является органом, ответственным за выработку стратегии и определение направлений развития всего комплекса двусторонних отношений, способствует созданию благоприятных условий для деятельности российских и бразильских предпринимателей и реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства. В ее состав входит Межправительственная Российско-Бразильская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также Комиссия по политическим вопросам.