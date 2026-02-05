Поиск

Мишустин поучаствует в Бразилии в заседании двусторонней комиссии по сотрудничеству

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправится с визитом в Бразилию, где примет участие в заседании российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству (КВУ).

Кроме того, глава правительства в рамках поездки встретится с президентом страны Луисом Инасио Лулой да Силвой.

Мишустин и вице-президент Бразилии, министр развития, промышленности, торговли и услуг Жералдо Алкмин возглавляют КВУ. В ходе заседания они оценят состояние и перспективы развития взаимодействия между странами, обсудят конкретные меры по наращиванию двустороннего сотрудничества в различных областях.

По итогам мероприятия планируется подписание совместного заявления, в котором будут определены основные направления российско-бразильской кооперации на ближайшие годы.

Кроме того, Мишустин и Алкмин выступят на российско-бразильском бизнес-форуме. Это мероприятие проходит "на полях" комиссии высокого уровня. В рамках форума планируется обсудить укрепление торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия. Организаторами выступают советы предпринимателей Россия - Бразилия и Бразилия - Россия под руководством президента Российской ассоциации производителей удобрений, председателя российской части Делового совета БРИКС Андрея Гурьева и президента Бразильской ассоциации производителей кофе Павла Кардозо.

В ходе предстоящих контактов Мишустина в Бразилии будут рассмотрены актуальные вопросы российско-бразильского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание планируется уделить продвижению совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве и других сферах.

Российско-Бразильская комиссия высокого уровня по сотрудничеству является органом, ответственным за выработку стратегии и определение направлений развития всего комплекса двусторонних отношений, способствует созданию благоприятных условий для деятельности российских и бразильских предпринимателей и реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства. В ее состав входит Межправительственная Российско-Бразильская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также Комиссия по политическим вопросам.

Россия Михаил Мишустин Бразилия визит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Прекращает действие ДСНВ - последний договор о контроле над вооружениями между РФ и США

Экс-начальник "Росжилкомплекса" арестован по подозрению в мошенничестве с жилфондом Минобороны

Оверчук заявил, что Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС

Что произошло за день: среда, 4 февраля

Цистерны грузового поезда с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области

Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента РФ

 Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента РФ

Подмосковные прокуроры направили в 2025 г. иски о возмещении ущерба от коррупции на 500 млн руб.

Задержана подозреваемая в нападении на сверстников в красноярской школе

 Задержана подозреваемая в нападении на сверстников в красноярской школе

В Красноярском крае все школы проверят на предмет профилактики буллинга

Россия будет отстаивать свои интересы на фоне движения Японии к ремилитаризации

 Россия будет отстаивать свои интересы на фоне движения Японии к ремилитаризации
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8321 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });