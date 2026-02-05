Поиск

РФ и Бразилия будут работать над совместными программами в генетике животных и птицы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - РФ и Бразилия в рамках расширения научно-технического взаимодействия в АПК намерены реализовывать совместные программы в области генетики животных и птицы, сообщает Минсельхоз по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с и.о. президента, директора по инновациям, бизнесу и трансферу технологий компании Embrapa Аны Ойлер в Бразилии.

"Это позволит использовать лучшие продуктивные качества локальных пород животных и птиц, чтобы добиться наибольшей эффективности", - отмечается в сообщении.

Среди перспективных направлений сотрудничества также названы обмен опытом в области селекции и семеноводства, работа над созданием новых устойчивых сортов.

"Сегодня, в эпоху глобальных климатических вызовов и растущих требований к продовольственной безопасности, объединение научно-технических потенциалов России и Бразилии в сфере АПК приобретает стратегическую важность", - заявила Лут, процитированная в сообщении.

Embrapa объединяет около 40 исследовательских центров, расположенных во всех климатических зонах Бразилии. Компания занимается вопросами обеспечения продбезопасности, повышения эффективности АПК и сохранения природных ресурсов.

Кроме того, перспективы расширения сотрудничества в сфере АПК Лут обсудила с главой аграрного ведомства Бразилии Карлосом Фаваро. Встреча состоялась в преддверии заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

