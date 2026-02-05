В МИД хотели бы видеть Украину дружественной России

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU -В Москве хотели бы видеть Украину дружественной и нейтральной страной, при этом она не обязательно должна быть в союзнических отношениях с Россией, заявил RT глава МИД Сергей Лавров.

"Я частично ответил на этот вопрос, отвечая на предыдущий. А именно - какую Украину мы готовы видеть в качестве соседа на долгие, вечные времена, - сказал он. - Это должна быть дружественная Украина".

"Не обязательно союзная нам, но нейтральная и доброжелательная. И это, конечно, предполагает уважение не только прав жителей той территории, которая будет оставаться за Украиной, не только уважение их прав в отношении доступа к благам цивилизации, к теплу, к еде, к воде, но и отношение к их, если хотите, базовым правам человека, включая язык, образование и религию", - заявил министр.

Он подчеркнул, что "на той Украине, которая подпишет договоренности, не должны нарушаться нормы международного права и нормы Конституции самой Украины".