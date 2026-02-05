Швырнувшего малыша об пол в "Шереметьево" будут лечить принудительно

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Химках суд направил на принудительное лечение иностранца, который летом 2025 года в аэропорту "Шереметьево" схватил чужого двухлетнего ребенка и бросил с силой об пол, сообщил СК Подмосковья.

"Собранные следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении мер медицинского характера в отношении 31-летнего иностранного гражданина, уличенного в покушении на убийство ребенка, которое он совершил, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии невменяемости (ч. 3 ст. 30, п.п. "в, и" ч. 2 ст. 105 УК)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 23 июня 2025 года мужчина, который был под действием наркотиков, ждал пересадки в зоне прилета "Шереметьево". Увидев рядом двухлетнего мальчика, он схватил его и, подняв, со значительной силой бросил на пол. Мужчину затем задержали очевидцы.

"В ходе следствия мужчине проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой, он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий", - сообщал ранее СК. Всего по делу были проведены несколько экспертиз, в том числе молекулярно-генетическая и проведено криминалистическое исследование тканей одежды фигуранта дела. "Установлено, что мужчина употребил наркотическое средство перед вылетом в Российскую Федерацию, что вероятно усугубило его болезненное состояние", - сообщили в СК.

Мальчик был доставлен в тяжелом состоянии в детский клинический центр имени Рошаля.