Поиск

В Брянской области сообщили о комбинированном ударе ВСУ по объектам энергетики

В результате несколько населенных пунктов были обесточены, но энергоснабжение удалось оперативно восстановить

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о воздушной атаке ВСУ на объекты энергетики в регионе.

"ВСУ нанесли намеренный комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня "Хаймарс" и реактивных БПЛА самолетного типа. В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены. Несмотря на повторные массированные атаки, соответствующие службы немедленно выдвинулись на место", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, что аварийным службам удалось оперативно восстановить энергоснабжение.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Александр Богомаз ВСУ Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Воспитателям детсада в Оренбуржье, обезвредившим нападавшего, выплатят по 500 тыс. руб.

Директор красноярской школы уволена после ЧП с поджогом и нападением на учеников

 Директор красноярской школы уволена после ЧП с поджогом и нападением на учеников

ВСУ обстреляли Белгород, есть разрушения

Бессент обусловил новые санкции США против России с продвижением переговоров по Украине

В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

 В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

Что произошло за день: четверг, 5 февраля

Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов

 Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов

Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение

ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

 ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

ФНБ в январе вырос на 224 млрд рублей до 13,64 трлн рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8337 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 265 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });