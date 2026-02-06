В Брянской области сообщили о комбинированном ударе ВСУ по объектам энергетики

В результате несколько населенных пунктов были обесточены, но энергоснабжение удалось оперативно восстановить

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о воздушной атаке ВСУ на объекты энергетики в регионе.

"ВСУ нанесли намеренный комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня "Хаймарс" и реактивных БПЛА самолетного типа. В результате атаки несколько населенных пунктов Клинцовского района были обесточены. Несмотря на повторные массированные атаки, соответствующие службы немедленно выдвинулись на место", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в пятницу.

Он отметил, что аварийным службам удалось оперативно восстановить энергоснабжение.