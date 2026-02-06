Поиск

Директор красноярской школы уволена после ЧП с поджогом и нападением на учеников

Директор красноярской школы уволена после ЧП с поджогом и нападением на учеников
Школа в Красноярске, где восьмиклассница напала на сверстников
Фото: Виктория Мельникова/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Управление образования администрации Красноярска приняло решение об увольнении директора школы № 153, где 4 февраля произошел инцидент с поджогом и нападением на нескольких учеников, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе управления.

"В настоящее время продолжается служебная проверка. Вместе с тем кадровое решение принято. Директор учреждения освобождена от занимаемой должности", - сказал сотрудник пресс-службы.

4 февраля в Красноярске задержали восьмиклассницу, подозреваемую в поджоге в школе № 153 и нападении на нескольких учеников. Госпитализированы пятеро детей: трое доставлены в ожоговый центр краевой больницы, еще двое с травмами средней степени тяжести - в больницу №20. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 293 (халатность), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Хроника 03 февраля 2014 года – 06 февраля 2026 года Нападения в школах и вузах
Красноярск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Директор красноярской школы уволена после ЧП с поджогом и нападением на учеников

 Директор красноярской школы уволена после ЧП с поджогом и нападением на учеников

ВСУ обстреляли Белгород, есть разрушения

Бессент обусловил новые санкции США против России с продвижением переговоров по Украине

В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

 В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

Что произошло за день: четверг, 5 февраля

Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов

 Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов

Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение

ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

 ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

ФНБ в январе вырос на 224 млрд рублей до 13,64 трлн рублей

Володин и вице-премьер Григоренко обсудили проблемы "Почты России"

 Володин и вице-премьер Григоренко обсудили проблемы "Почты России"
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 265 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8336 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });