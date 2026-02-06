Директор красноярской школы уволена после ЧП с поджогом и нападением на учеников

Школа в Красноярске, где восьмиклассница напала на сверстников Фото: Виктория Мельникова/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Управление образования администрации Красноярска приняло решение об увольнении директора школы № 153, где 4 февраля произошел инцидент с поджогом и нападением на нескольких учеников, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе управления.

"В настоящее время продолжается служебная проверка. Вместе с тем кадровое решение принято. Директор учреждения освобождена от занимаемой должности", - сказал сотрудник пресс-службы.

4 февраля в Красноярске задержали восьмиклассницу, подозреваемую в поджоге в школе № 153 и нападении на нескольких учеников. Госпитализированы пятеро детей: трое доставлены в ожоговый центр краевой больницы, еще двое с травмами средней степени тяжести - в больницу №20. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 293 (халатность), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).