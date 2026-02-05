Поиск

Бессент обусловил новые санкции США против России с продвижением переговоров по Украине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что решение Вашингтона о возможных новых санкциях против России, будут зависеть от хода переговорного процесса по украинскому урегулированию. Об этом сообщают западные СМИ.

"Посмотрим, куда приведут мирные переговоры", - сказал министр.

По его словам, дальнейшие ограничительные меры могут коснуться, в том числе, судов, связанных с перевозкой российской нефти.

Бессент также выразил мнение, что недавние санкции администрации США против нефтяного сектора России способствовали участию Москвы в переговорах.

Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что администрация США завершила подготовку новых санкций в отношении России, но указаний на их введение в силу пока нет.

