Планы США в Латинской Америке: Куба следующая?

Директор Института Латинской Америки Дмитрий Розенталь рассказал о ситуации в регионе после вывоза президента Венесуэлы в США

Фото: Frédéric Soltan/Corbis via Getty Images

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Прошло немногим больше месяца со дня военной операции США в Венесуэле, в результате которой был захвачен и вывезен из страны президент Николас Мадуро. Каково сейчас положение в этой стране? Ждет ли Кубу венесуэльский сценарий? На эту тему наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседует с директором Института Латинской Америки Дмитрием Розенталем.

В Венесуэле все спокойненько!

Корр.: Каково положение в Венесуэле после захвата ее президента? Продолжаются ли демонстрации протеста, как в первые дни после захвата Мадуро? Грозит ли ей экономический коллапс?

Розенталь: Что касается Венесуэлы, то больших протестов там нет. И экономический коллапс ей пока не грозит. Я бы сказал, что даже наоборот, так как американцы проводят некоторые послабления санкционного режима, занялись трейдингом венесуэльской нефти, что в общем-то освежило венесуэльскую экономику. И, по некоторым прогнозам, там планируется экономический рост.

Кроме того, происходит серьезная переконфигурация политической и экономической системы. Принятый новый закон об углеводородах довольно серьезно откатывает те реформы, которые проводил Уго Чавес.

Я думаю, что будут и другие изменения, в частности, приступят к политическим реформам, будет проведена широкая амнистия заключенных.

Корр.: Что меняет новый закон об углеводородах?

Розенталь: Он, как минимум, дает больше возможностей для работы иностранным компаниям. По старому положению, введенному еще Уго Чавесом, иностранные компании могут добывать нефть только в совместных производствах вместе с венесуэльской государственной компанией PDVSA. Сейчас эта норма будет изменена, что расценивается как приглашение для американских компаний инвестировать в Венесуэлу.

Все, заключенные ранее договора сохраняются

Корр.: В Венесуэле сохраняются все ранее заключенные договора, в том числе с Россией?

Розенталь: На сегодняшний день да, все эти соглашения действуют. Мы подписывали его с тем же правительством, которое находится сегодня у власти, то есть боливарианским правительством Венесуэлы, поэтому пока на сегодняшний день речи об их пересмотре не идет. Другое дело, что часть радикальной оппозиции, которая всегда выступала за пересмотр соглашений и с Россией, и с Китаем, и с Ираном, требует этого и сейчас. Но она не представляет большинство противников правительства, а умеренная оппозиция всегда выступала за продолжение сотрудничества с Россией. Многое будет зависеть от курса, который изберет венесуэльское правительство.

Сохранится и политическая система

Корр.: Это что касается экономики. А в политической системе предполагаются изменения? В частности, новые выборы в парламент, выборы президента и вообще изменения во всей политической структуре?

Розенталь: На сегодняшний день Делси Родригес остается исполняющим обязанности президента. Тут есть определенная хитрость: по Конституции, если президент не может исполнять свои обязанности, то она должна в течение 30 дней провести выборы. Но так как Мадуро фактически похищен, то непонятно, может он исполнять свои обязанности или нет? То есть может ли он вернуться обратно к управлению страной? Такой вот юридический казус. И в этих условиях Делси Родригес может быть президентом 90 дней, с возможным продлением еще на 90.

То есть на самом деле это довольно долго. Поэтому на сегодняшний день пока ни о каких новых выборах речи не идет.

Корр.: Получается, что американцам не нужны политические изменения? Им нужна просто управляемая Венесуэла?

Розенталь: С моей точки зрения, да. Им нужна Венесуэла, которая будет более лояльна для них, которая будет создавать для американцев наиболее благоприятный режим. Серьезные корректировки для США не являются на сегодняшний день приоритетом. Задача была купировать влияние антиамериканского правительства в Венесуэле.

Куба на грани потери своей свободы?

Корр.: Теперь о Кубе. Похоже что Куба может потерять свой статус Острова Свободы? Или, по крайней мере, для нее наступают самые тяжелые дни?

Розенталь: Я думаю, что Кубе и так было нелегко, потому что страна переживает, наверное, один из самых острых социально-экономических кризисов за всю революционную историю. Наверное, он тяжелее, чем особый период в начале 1990-х. Тогда еще действовала старая советская инфраструктура, а сейчас и она себя исчерпала. И поэтому ситуация на Кубе очень тяжелая.

К этому еще добавляется давление американцев, а Венесуэла и Мексика, наверняка не без их подачи, приостанавливают свои нефтяные поставки, без которых Кубе очень тяжело выживать. Ей не хватает собственного производства нефти.

Корр.: Означает ли это, что Трамп будет делать все для того, чтобы изменить политическую систему на Кубе? Уже не как в Венесуэле, а реально вернуть старое?

Розенталь: Я думаю, что Трамп будет, конечно, оказывать давление на Кубу. Куба - это важный фактор внутренней политики США, и многими ястребами в администрации Трампа и вообще в США, в американском истеблишменте Куба воспринималась как, в некотором смысле, угроза. И, конечно, давление будет.

Другое дело, что в преддверии выборов сложно представить повторение новой военной операции, учитывая, что военная операция против Венесуэлы в американском обществе была встречена с неодобрением. Но точно будет экономическое давление, будет попытка раскола элит. Наверняка Трамп будет пытаться вести сепаратные переговоры с частью кубинских элит. Мы не знаем ситуацию на Кубе, насколько сейчас элиты сплочены. Но для него, конечно, изменения политического строя или политической системы на острове является довольно важным символическим шагом по усилению контроля над Западным полушарием.

Трамп серьезно обратил свой взгляд на континент?

Корр.: Венесуэла, Куба - означает ли это, что Трамп обратил внимание теперь на Латинскую Америку как на уже приоритетное направление?

Розенталь: Я думаю, Трамп декларирует Латинскую Америку как одно из наиболее приоритетных направлений для его внешней политики. Другое дело, я думаю, что он использует регион инструментально, т. е. для решения каких-то других задач. А этих основных задач у него две. Первая – вытеснение из региона Китая, ослабление его позиций. И вторая – это создание выгодной конфигурации союзов в Латинской Америке для улучшения внутреннего развития США, для решения экономических проблем самих Соединенных Штатов Америки.

Корр.: Но регион этот очень поляризован. Там есть страны с достаточно сильной властью, например, в Бразилии.

Розенталь: Регион, действительно, сейчас очень поляризован. В регионе нет единого лидера. Бразилии на сегодняшний день с этой задачей справиться очень сложно. И надо учитывать, что в регионе есть очень много правоцентристских и правых правительств, которые пришли к власти за последние год-два.

И на фоне того, что регион не может консолидироваться, ему очень сложно дать ответ Трампу. Сложно противостоять его действиям. И в этих условиях, конечно, Трамп на сегодняшний момент может очень многие решения свои в Латинской Америке проводить.

Да, Бразилия все еще обладает очень серьезным весом в Латинской Америке. Бразилия – это серьезный игрок, с которым нужно взаимодействовать и вести переговоры. Но в Бразилии в октябре тоже предстоят выборы. На сегодняшний день там побеждает по всем опросам действующий президент Лула Да Силва, но ему 80 лет и непонятно, насколько он будет в состоянии провести еще четыре года на посту главы государства, да и до октября еще очень много времени. А политика "номер два" у левоцентристов нет. Все политики, основные претенденты на президентский пост в Бразилии справа, и у них рейтинг больше, чем у любого другого левого политика, за исключением Лулы Да Силвы.

Корр.: И тогда наши отношения с Латинской Америкой могут рухнуть? Там остается только Китай, потому что он сильно инвестирует в регион...

Розенталь: Ну, я бы так не сказал. Я думаю, что Россия научилась за последние годы взаимодействовать и с левыми и с правыми правительствами. Мы ищем свои ниши экономические, технологические, которые нам выгодны. И даже, в некотором смысле, с правыми бывает проще, учитывая, что левые правительства могут быть более идеологизированными и смотреть на внешнюю политику той же России или Китая с какой-то идеологической точки зрения. Правые больше ищут прагматизм и заинтересованы в торгово-экономической кооперации. Поэтому я думаю, что даже если правый дрейф в регионе усилится и продолжится, это не означает, что Россия потеряет Латинскую Америку. Это означает, что нам нужно будет несколько перестроить нашу работу с регионом.

Корр.: Трамп не говорил, что собирается торжественно посетить страны Латинской Америки? Он, по-моему, там всего один раз был?

Розенталь: Он был один раз во время своего первого срока. В Европе он был за тот же период 19 раз. Я думаю, что он посетит регион и, наверное, это будет вполне рационально, учитывая, что многие его предшественники в Латинской Америке были часто.