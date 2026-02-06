Воспитателям детсада в Оренбуржье, обезвредившим нападавшего, выплатят по 500 тыс. руб.

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Власти Оренбургской области выплатят по 500 тыс. рублей воспитателю и музыкальному работнику детского сада в Бугуруслане (Оренбургская область) за защиту воспитанников от нападения вооруженного мужчины, сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем телеграм-канале в пятницу.

"Кроме (воспитателя - ИФ) Лии Галеевой на защиту детей встала и другой воспитатель, а точнее музыкальный работник - Людмила Платонова. Женщина удерживала до приезда экстренных служб дверь помещения, в которое им вместе удалось запереть нападавшего. Кроме представления к награде, считаю, необходимо поощрить педагогов и денежной премией. Каждая из них получит по 500 тысяч рублей", - написал Солнцев.

Ранее глава региона сообщал, что одна из женщин в ходе нападения получила порезы.

В четверг днем вооруженный ножом пьяный 25-летний мужчина проник в здание детсада в Бугуруслане, где его остановила одна из воспитательниц. Женщина получила телесные повреждения, дети не пострадали. По данному факту возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 (покушение на убийство) и ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

По данным полиции, воспитателям удалось его обезвредить, поместить в подвал и нажать тревожную кнопку, после чего мужчину задержали сотрудники полиции и Росгвардии.