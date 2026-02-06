Поиск

ВСУ обстреляли Белгород, есть разрушения

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в Белгороде в результате обстрела со стороны Украины.

"Ночной обстрел врага по гражданскому Белгороду. Все знают, что у нас не было и нет военных объектов. Есть серьезные повреждения. Выехал на место", - сообщил Гладков в своем телеграм-канале в ночь на пятницу.

5 февраля Вячеслав Гладков сообщил, что над региональным центром ПВО сбила несколько ракет.

4 февраля сообщалось о шести пострадавших в результате атак дронов в регионе днем. В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон ударил по автомобилю, и были ранены четверо мужчин. В селе Глотово Грайворонского округа беспилотник взорвался во дворе частного дома, пострадал мирный житель.

Белгород Вячеслав Гладков
