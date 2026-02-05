Поиск

В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

Стороны договорились продолжить контакты в ближайшие недели

Фото: Пресс-служба МИД ОАЭ/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Очередные трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби прошли конструктивно, там обсуждались методы соблюдения прекращения огня, если такое решение будет принято, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

"Переговоры были конструктивными, основной темой стали пути создания условий для долгосрочного мира", - написал он в соцсети .

Стороны обсудили, в частности, "методы имплементации в случае прекращения огня, мониторинг за соблюдением прекращения боевых действий".

"За два дня делегации провели обсуждения по большому ряду нерешенных вопросов, включая методы имплементации в случае прекращения огня и мониторинг за его соблюдением", - написал он.

По словам Уиткоффа, что участники трехсторонних переговоров договорились продолжить контакты "в ближайшие недели".

