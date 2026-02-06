Житель Хабаровского края арестован по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила об аресте в Хабаровском крае гражданина России, который передавал украинской разведке сведения о военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне СВО, а также о расположении воинских частей в регионе.

"На территории Хабаровского края по подозрению в государственной измене в форме шпионажа пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России, 1977 г.р.", - заявили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

По данным ЦОС, житель города Бикина Хабаровского края установил контакт с представителем запрещенного на территории РФ военизированного объединения, действующего в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"По заданию куратора злоумышленник осуществил сбор и передачу украинской разведке сведений в отношении военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне СВО, а также сведений о расположении воинских частей на территории Бикина Хабаровского края и их защищенности, что могло быть использовано против безопасности Российской Федерации и нанести ущерб обороноспособности государства", - сообщили в спецслужбе.

Следственным отделом УФСБ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена в форме шпионажа) УК России. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.