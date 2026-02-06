Поиск

Арестована подозреваемая в поджоге и нападении на учеников в красноярской школе

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Красноярске арестовал восьмиклассницу, которую подозревают в поджоге и нападении на других учащихся школы № 153, сообщает пресс-служба судов Красноярского края в пятницу.

"Суд избрал (девочке - ИФ) меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - до 3 апреля 2026", - говорится в сообщении.

В среду, 4 февраля в Красноярске задержали восьмиклассницу, подозреваемую в поджоге в школе № 153 и нападении на нескольких учеников. После инцидента были госпитализированы пятеро детей: трое доставлены в ожоговый центр краевой больницы, еще двое с травмами средней степени тяжести - в больницу № 20.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 293 (халатность), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщали, что психологический тест показал, что школьница обижена на учителя. Собеседник агентства также добавил, что "по тестированию у нее ненависть ко всем".

Он подчеркнул, что, согласно школьной характеристике, девочка воспитывается в благополучной семье. По итогам второй четверти у нее неудовлетворительные оценки по химии и биологии.

Ранее в пятницу стало известно, что управление образования администрации Красноярска приняло решение об увольнении директора школы № 153.

"В настоящее время продолжается служебная проверка. Вместе с тем кадровое решение принято. Директор учреждения освобождена от занимаемой должности", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы управления.


Хроника 03 февраля 2014 года – 06 февраля 2026 года Нападения в школах и вузах
Красноярск
